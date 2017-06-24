Пока мужчины были заняты выяснением, кто из них самый сильный, воришка незаметно стащил лопатник и убежал.
Сначала драчуны не заметили произошедшего. Однако вдруг один из них крикнул, что вызовет полицию. Это не остановило ушлого воришку. Он ретировался с места преступления, прихватив с собой украденное.
Но разгуляться злоумышленнику на широкую ногу не удалось. В кошельке оказалось аж … 500 рублей. Ворюга тут же их потратил. На момент задержания кошелек был пуст.
Сызранский горсуд, учитывая, что обвиняемый официально не трудоустроен, назначил ему наказание в виде админареста сроком на трое суток, передает КТВ-ЛУЧ.
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