8
19
23
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани 11-летний мальчик застрял в дыре на детской горке

В Сызрани во время игры на детской площадке во дворе дома № 66 по улице Володарского 11-летний мальчик провалился ногой в дыру, зияющую на верхнем мостике конструкции. Выбраться самостоятельно ребенок не мог, передает КТВ -ЛУЧ. Мальчик застрял в дыре 
24 июня 2017, 03:10
Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загора

Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загора

На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загора она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь.  Не теряя времени, 

24 июня 2017, 02:49
12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

Сегодня, 24 июня, на федеральной трассе «М-5 Урал» неподалеку от села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Toyota, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

По версии полиции, примерно в 04:30 на 922 км М-5 водитель 
24 июня 2017, 01:41
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.

В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во 
21 июня 2017, 11:13
Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда

Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"

Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
19 июня 2017, 11:29
«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже вещей из шкафчика для одежды в фитнесс-клубе на Красноармейской. Как установили стражи порядка, воровство в спортивном учреждении - не первое в карьере будущего уголовника, начинающего медвежатника. В октябре прошлого 
21 января 2017, 04:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна