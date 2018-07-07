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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
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2 июля 2018, 11:49
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В Сызрани «Калина» с 40-летним водителем упала на железнодорожные пути
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7 ноября 2017, 10:15
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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Под Сызранью на ж/д-путях получила травмы 17-летняя девушка
Полицейские сызранского отдела МВД на транспорте проводят проверку по факту получения травм на ж/д-путях несовершеннолетней девушкой.
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9 апреля 2014, 02:46