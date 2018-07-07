В Сызрани «Калина» с 40-летним водителем упала на железнодорожные пути В понедельник, 6 ноября, в Сызрани на железнодорожные пути с бетонной платформы упала «Калина» с 40-летним водителем. Это случилось около трех часов дня на станции «Сызрань-1».



По предварительной информации, автомобилист отвлекся на магнитолу, а когда вспомнил, что впереди железнодорожные …