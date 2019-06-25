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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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Пожилому самарцу отрезало голову на станции Кряж
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25 июня 2019, 02:50
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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В блогах: спили ветку - спаси дерево!
В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли …
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25 июня 2019, 08:54
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В Самарской области сельчанку преследовал лось
На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела …
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29 мая 2019, 11:35
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
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28 мая 2019, 08:28
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют
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21 января 2019, 01:26
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В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
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12 декабря 2018, 12:58
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В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика
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26 ноября 2018, 05:04
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани
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14 мая 2018, 09:22
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