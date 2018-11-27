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Эксперт рассказал, как спасти историческую часть Самары
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23 ноября 2018, 10:35
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Самарец рассчитался за наркотики биткоинами
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22 ноября 2018, 01:26
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Экс-глава самарской Госжилинспекции помещен под домашний арест
Самарский областной суд поместил под домашний арест бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрея Абриталина. Ранее чиновник находился в СИЗО.
Напомним, что бывший врио руководителя ГЖИ стал фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в …
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22 ноября 2018, 12:12
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В Тольятти будут судить крановщицу «АвтоВАЗа», которая задавила человека
В суд направлено уголовное дело в отношении крановщицы тольяттинского «АвтоВАЗа». Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
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22 ноября 2018, 11:43