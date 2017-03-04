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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
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4 марта 2017, 03:16
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Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
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4 марта 2017, 02:48
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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Сызранскому «Тяжмашу» оформили бессрочную лицензию
Роскосмос переоформил лицензию «Тяжмашу». Согласно сообщению на сайте сызранской компании, предприятие теперь может заниматься созданием, модернизацией, эксплуатацией и ремонтом космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, центров управления полетами и баз хранения космической техники, пунктов приема, хранения и обработки информации, полигонов посадки …
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3 марта 2017, 01:05
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза
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11 января 2017, 01:38
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Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото
Сегодня, 26 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» под Сызранью столкнулись две фуры, передает «Маленькая Сызрань».
По предварительной информации, неподалеку от поворота на Троекуровку водитель большегруза «Mersedes» по неизвестной причине допустил выезд на «встречку» и пропорол бок встречному большегрузу …
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26 ноября 2016, 02:58
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На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото
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20 ноября 2016, 06:19