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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В блогах: страшный потоп на улице Революционной
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26 сентября 2018, 06:55
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В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 05:48
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки
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26 сентября 2018, 02:18
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
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18 сентября 2018, 11:58
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Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах
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14 сентября 2018, 12:04