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В Сызрани пропал без вести священнослужитель
Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.
На вид мужчине 50-55 …
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3 июня 2017, 12:32
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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
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2 июня 2017, 12:03
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками
Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
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31 мая 2017, 02:14
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В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо
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31 мая 2017, 02:06
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Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района
Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.
По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для …
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30 мая 2017, 10:50
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В Самаре водитель грузовика порвал трамвай
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30 мая 2017, 01:19
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В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
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27 мая 2017, 01:55
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В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей
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23 мая 2017, 10:50
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
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16 мая 2017, 03:47
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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В Волгограде во время пластической операции скончалась 23-летняя пациентка
В эту среду жертвой стремления к красоте стала 23-летняя жительница Волгограда. Мечтая усовершенствовать форму подбородка, молодая женщина рассталась с жизнью прямо во время пластической операции.
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17 ноября 2016, 04:17
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Самара и Волгоград возглавили пляжный топ
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26 июля 2016, 12:12