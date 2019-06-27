Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов. Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …