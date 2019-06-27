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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел в столице 63-го региона накануне вечером. Сигнал о возгорании в Советском районе поступил дежурному в 16:39  в среду. К дому № 90 по улице Санфировой отправились пожарные подразделения, и вскоре выяснилось, что там 
27 июня 2019, 10:00
В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В июне в городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что бывший супруг заразил ее ВИЧ-инфекцией. По 
27 июня 2019, 08:48
В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты

Среди жителей Сызрани появляется все больше раскрепощенных людей без комплексов - за последние дни на пляжах в вечернее и ночное время заметили несколько человек, которые купались в Волге обнаженными. Например, компания девушек плавала «в чем мать родила» на пляже у 
26 июня 2019, 10:47
В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода

В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода

25 июня в духовной жизни Сызрани важная дата – 306-я годовщина явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы сызранской земли. После поздней Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит Преосвященнейший Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский, пройдет крестный ход от 
25 июня 2019, 09:45
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

С пятницы, 5 июля, в Самарской области фурам запретят ездить на отрезке с 890 по 981 километр автодороги трассы М-5 «Урал» на участке от Сызрани до Зеленовки. Ограничения введут с 10:00 до 22:00 по местному времени по пятницам и воскресеньям 
24 июня 2019, 02:39
В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

С 5 июля большегрузам запретят проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки с 10:00 до 22:00 по местному времени каждую неделю по пятницам и воскресеньям. Речь идет о транспортных средствах общей массой свыше 3,5 тонн 
7 июня 2019, 04:41
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний 
14 июня 2018, 02:23
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию 

21 августа 2017, 10:05
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