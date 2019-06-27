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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой
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27 июня 2019, 10:00
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Пляжи в Сызрани оккупировали нудисты
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26 июня 2019, 10:47
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В Сызрани перекроют несколько улиц на время крестного хода
25 июня в духовной жизни Сызрани важная дата – 306-я годовщина явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы сызранской земли. После поздней Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе, которую возглавит Преосвященнейший Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский, пройдет крестный ход от …
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25 июня 2019, 09:45
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой
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24 июня 2019, 02:39
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В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков
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7 июня 2019, 04:41
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива
Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний …
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14 июня 2018, 02:23
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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива
В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию …
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21 августа 2017, 10:05
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