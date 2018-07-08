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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
 
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она 
7 июля 2018, 01:51
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб

У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб

В четверг, 5 июля, около Речного вокзала в Тольятти произошла авария с участием мотоциклиста. По словам очевидцев, во время движения у байка что-то произошло, у него взорвался или оторвался бензобак и транспортное средство загорелось. После ЧП водитель мотоцикла лежал на 
6 июля 2018, 02:26
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

Стало известно, что в страшном ДТП в Самарской области погиб депутат горсовета Балаково Саратовской области Андрей Володихин. Напомним, что в 06:20 в четверг, 5 июля, на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе около села Переволоки столкнулись фура и легковой автомобиль. 
6 июля 2018, 10:20
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице 

20 февраля 2018, 02:20
В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь

В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь

3 февраля помощь спасателей потребовалась пенсионерке из Сызранского района. Вечером в субботу жительница поселка Взгорье упала в погреб, который находится отдельно от ее дома. О происшествии стало известно только в воскресенье.

Первыми на место прибыли медики. Они спустились в 
5 февраля 2018, 10:30
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