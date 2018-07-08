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Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд
Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она …
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7 июля 2018, 01:51
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб
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6 июля 2018, 02:26
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20
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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире
В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице …
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20 февраля 2018, 02:20
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В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь
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5 февраля 2018, 10:30