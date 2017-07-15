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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
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На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

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В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть 
8 июля 2017, 12:54
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