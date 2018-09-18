2
41
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26  сентября 2014 года, с октября прошлого года 
18 сентября 2018, 01:09
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В выходные к медикам из Автограда поступил сложный пациент. В субботу, 15 сентября, примерно в 23:00, с большой  высоты упала женщина. По предварительной информации, она рухнула вниз с 14 этажа дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. Пострадавшей около 
17 сентября 2018, 09:00
Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов 
14 сентября 2018, 05:41
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Около часа ночи в пятницу, 14 сентября, в Самаре загорелся двухэтажный дом на пересечении улиц Советской и Нагорной, в районе трамвайной линии. На месте событий работали 55 пожарных, которые использовали 12 единиц техники. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных 
14 сентября 2018, 10:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх