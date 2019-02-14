На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ПФО, сейчас весь улов изъят и исследуется. Специалисты выясняют размер ущерба, нанесенного природе.
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