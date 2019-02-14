В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, …