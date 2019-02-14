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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно 

14 февраля 2019, 10:03
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали очередного браконьера. Когда нарушителя удалось обнаружить, он уже выловил 91 рака с помощью шести многозаходовых ловушек. У 35-летнего мужчины изъяли орудия лова, добычу и моторную лодку. По сообщению МВД России по Приволжскому Федеральному округу, сейчас с него уже 
26 сентября 2018, 10:12
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
В блогах: под Самарой погибли раки

В блогах: под Самарой погибли раки

В другом паблике "ВК" - "Жесть Самара" - поведали, что вчера на трассе Сызрань - Саратов ползали живые раки. Сие "явление природы" возникло после очередного дорожно-транспортного происшествия. Не доезжая Базарного Карабулака, столкнулись грузовая "Газель" и фура DAF. В результате 
22 сентября 2017, 05:53
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Рыбнадзор: в Самарской области активизировались браконьеры

Рыбнадзор: в Самарской области активизировались браконьеры

Сотрудники рыбнадзора фиксируют рост случаев браконьерства на водоёмах Самарской области. По словам специалистов, осенью нарушители чаще используют большие многометровые сети, которые в летний период не столь эффективны - рыба в них быстро портится. В теплое время браконьеры предпочитают мелкие снасти 

26 октября 2016, 01:47
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