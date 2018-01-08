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Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы
На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.
«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» …
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8 января 2018, 04:06
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В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького
На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в …
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5 января 2018, 04:49
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Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд
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1 января 2018, 07:19
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Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»
Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на …
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1 января 2018, 06:39
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Альтернативный маршрут Самара – Рождествено хотят открыть 26 декабря
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25 декабря 2017, 09:01
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На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
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25 декабря 2017, 02:14
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Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
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24 декабря 2017, 02:57
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Село Рождествено оказалось в блокаде
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22 декабря 2017, 05:40
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В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки
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31 октября 2017, 04:14
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося
Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
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7 июня 2016, 01:51
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В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям
Это случилось на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовского района Саратовской области. О происшествии сообщают региональные СМИ со ссылкой на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
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5 мая 2016, 01:55