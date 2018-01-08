10
34
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.

«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» 
8 января 2018, 04:06
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в 
5 января 2018, 04:49
Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Полиция Сызрани просит помочь опознать мужчину с татуировкой, которого сбил поезд

Транспортная полиция Сызрани обратилась за помощью к населению. 30 декабря в районе улицы Карбышева, передает портал КТВ Луч, пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Уфа» сбил насмерть мужчину.

У погибшего при себе не было вообще никаких документов. Опознавательным знаком может служить 
1 января 2018, 07:19
Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Пенсионерка сломала руку на ЖД-станции «Сызрань 1»

Визитом в травмпункт закончилась поездка в поезде в новогоднюю ночь для жительницы Подмосковья. Пока ее поезд "Москва-Оренбург" стоял на ЖД-станции «Сызрань 1», 56-летняя жительница города Пушкино Московской области решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Пенсионерке показалось недостаточным просто постоять на 
1 января 2018, 06:39
Альтернативный маршрут Самара – Рождествено хотят открыть 26 декабря

Альтернативный маршрут Самара – Рождествено хотят открыть 26 декабря

Альтернативный маршрут Самара – Рождествено планируют открыть во вторник, 26 декабря, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», открытие зимней ледовой переправы наметили на 23 декабря. Но в тот же день Самарское речное пассажирское предприятие объявило о её 
25 декабря 2017, 09:01
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося

В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося

Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
На место ЧП прибыли инспекторы в сопровождении работников полиции. Как выяснилось, события развивались следующим образом.

7 июня 2016, 01:51
В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям

В Саратовской области браконьеры открыли стрельбу по егерям

Это случилось на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовского района Саратовской области. О происшествии сообщают региональные СМИ со ссылкой на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Накануне егеря обнаружили так называемую сидку для выслеживания кабана. Отметим, что в настоящее время 

5 мая 2016, 01:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх