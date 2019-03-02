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Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку
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21 июня 2017, 09:16
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Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими
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27 мая 2015, 07:59
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В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов
В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, …
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20 мая 2015, 07:55
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В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика
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12 ноября 2014, 03:26
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