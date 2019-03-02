Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не …