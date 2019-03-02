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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Водитель

Водитель "скорой", зарубивший свою возлюбленную топором, отправится за решетку

Самарский областной суд вынес приговор 41-летнему Сергею Молеву. По версии следствия, в октябре прошлого года он зарубил свою возлюбленную торопом во время внезапно возникшей ссоры. Свидетелем преступления стал 15-летний сын погибшей. О том, что юноша находится в квартире подсудимый не 
21 июня 2017, 09:16
Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими

Врачи скорой помощи Петербурга подрались с двумя полицейскими

Вчера, 26 мая, вечером в Приморском районе Северной столицы произошла драка. Около дома №26 по Коломяжскому проспекту двое молодых врачей «скорой» употребляли пиво. Им сделали замечание полицейские, на что нарушители ответили руганью, а затем один из них ударил сотрудника полиции 
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В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, 
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В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика

В Самаре собака укусила за губу 7-летнего мальчика

В минувшее воскресенье, 9 ноября, около 20:30 в «скорую» поступил вызов из квартиры на ул. Мяги. Прибывшие на место медики обнаружили 7-летнего мальчика, которого за губу укусила собака.
Врачи вовремя оказали пострадавшему необходимую помощь, и родители от госпитализации сына отказались.
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