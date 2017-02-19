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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, 

17 февраля 2017, 07:59
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой 

13 февраля 2017, 03:31
Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня 
12 февраля 2017, 05:35
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07
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