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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре
В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой …
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13 февраля 2017, 03:31
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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?
«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того …
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12 февраля 2017, 05:10
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Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок
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8 февраля 2017, 03:30
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО
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8 февраля 2017, 02:07