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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

Вечером в четверг, 15 ноября, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошла авария. Судя по фотоснимкам с места ДТП, размещенным очевидцами в соцсетях, трамвай № 24 и легковушка «Лада Приора» столкнулись на путях. Затем один вагон сошел с рельсов, 
16 ноября 2018, 10:22
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без 

14 ноября 2018, 02:14
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области

В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от  Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина 
8 ноября 2018, 11:18
Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом

Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом

В среду 31-летняя автомобилистка сбила человека в Красноярском районе. Ночью, в 00:30, женщина, которой не выдавали водительские права, двигалась задним ходом со стороны улицы Пушкина ко двору дома. В какой-то момент ее иномарка Hyundai I30 наехала на 37-летнего пешехода, который 
1 ноября 2018, 02:28
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