11
48
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     d8b             d888    888    888    888888 
                     Y8P            d8888    888    888      "88b 
                                      888    888    888       888 
 888  888   .d8888b  888   .d8888b    888    8888888888       888 
 888  888  d88P"     888  d88P"       888    888    888       888 
 888  888  888       888  888         888    888    888       888 
 Y88b 888  Y88b.     888  Y88b.       888    888    888       88P 
  "Y88888   "Y8888P  888   "Y8888P  8888888  888    888       888 
      888                                                   .d88P 
 Y8b d88P                                                 .d88P"  
  "Y88P"                                                 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику

9-летний мальчик скончался.
12 июля 2017, 05:02
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены

Вечером в воскресенье, 9 июля, в Самарской области в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Трагедия произошла на территории Сызранского района. Примерно в 21:20 на трассе «Урал - Усинское - Пионерский» столкнулись автомобили «ВАЗ-21140» и «Шеви Нива».

По 
10 июля 2017, 03:17
На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

Вполне возможно, сооружение могло рухнуть из-за недавнего урагана. В настоящее время самая тяжёлая часть стелы (в виде букв) 
9 июля 2017, 03:03
Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли

В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть 
8 июля 2017, 12:54
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Сызрань возглавил Николай Лядин

Сызрань возглавил Николай Лядин

В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством 

3 июля 2017, 05:09
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна