Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной …