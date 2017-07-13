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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику
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12 июля 2017, 05:02
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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Молодой водитель насмерть разбился под Самарой, еще трое ранены
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10 июля 2017, 03:17
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На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли
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9 июля 2017, 03:03
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Не долго кони простояли: шахматные фигуры в центре Сызрани признали незаконными и снесли
В Сызрани демонтировали две шахматные фигуры «конь», которые появились в прошедшие выходные на неблагоустроенной площадке между холмом Кремля и смотровой площадкой. Как выяснилось, лошадок самовольно установил местный скульптор Александр Лыков. Сызранец вообще задумал целый проект «Россия - шахматная держава», суть …
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8 июля 2017, 12:54
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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
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23 апреля 2017, 06:40