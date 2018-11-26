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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
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26 ноября 2018, 09:49
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В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни
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26 ноября 2018, 08:33
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах
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23 ноября 2018, 11:37
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Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
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22 ноября 2018, 04:32
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23