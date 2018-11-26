2
20
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре произошел пожар на Южном шоссе. Около торгового комплекса «Амбар», неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Сигнал поступил в примерно в 11:00. Огонь захватил кровлю точки общепита на площади 20 квадратных метров, сообщили в 
26 ноября 2018, 08:33
Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова

Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова

Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд.  Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».

Напомним, по версии следствия, 
23 ноября 2018, 11:27
В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах 
23 ноября 2018, 05:12
В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани заключили под стражу 43-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, утром 16 ноября этот человек был задержан сотрудниками полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде 
23 ноября 2018, 11:37
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

В среду вечером, 21 ноября, в Самарской области произошла нестандартная дорожная авария, в которой пострадал пешеход. В 18:30 24-летний водитель ехал на машине ВАЗ-21134 по улице Дружбы в селе Подстепки. Он направлялся в сторону улицы Рябиновой, когда сбил 17-летнего пешехода. 
22 ноября 2018, 02:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх