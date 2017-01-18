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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.

По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 

18 января 2017, 02:18
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Самарские следователи начали проверку по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено на месте пожара в Красноглинском районе Самары. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 16 января в 20:57. Возгорание произошло в квартире дома на улице 16 квартал в поселке 

17 января 2017, 02:39
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

В понедельник, 16 января под Тольятти произошло ДТП. На трассе М5, между постом «Зеленовка» и Обводной, перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer 9, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, иномарка вылетела в кювет, не доехав до автозаправки «Роснефть». Машиной, 
16 января 2017, 10:25
В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников

14 января в службу семьи поступила информация, что жильцы квартиры одного из домов по улице Декабристов продолжительное время не открывают дверь и не выходят из квартиры. По данному адресу проживает 12-летняя девочка вместе со своими 41-летней матерью и ее отцом.
15 января 2017, 03:18
Под Самарой в ДТП погибла 5-летняя девочка

Под Самарой в ДТП погибла 5-летняя девочка

Вчера,13 января, вечером в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла маленькая девочка, еще двое пассажиров получили травмы.
По данным полиции, 28-летний водитель "Лады Приоры" двигался по дороге в сторону Приволжье. В пути машину занесло и она вылетела на 

14 января 2017, 04:50
Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд

50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
 
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
 
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно 

14 января 2017, 03:23
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания 

9 января 2017, 03:38
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. 

28 декабря 2016, 11:25
На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

Сегодня, 20 ноября, в Самарской области на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» в районе дачного поселка у реки Сок произошло ДТП.
 
Как передает портал tltgorod.ru, большегруз потерял управление и опрокинулся на бок - то ли из-за неправильно расположенного груза 
20 ноября 2016, 06:19
Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Водитель ВАЗ-21140 по дороге из Самары в Тольятти врезался в дорожный знак и убежал с места событий, оставив автомашину с пострадавшим пассажиром, передает портал citytraffic.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 ноября. В 0:45 автомобилист на вазовской легковушке в условиях 

6 ноября 2016, 10:24
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