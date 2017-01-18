Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, с 17 на 18 января. 32-летний мужчина двигался за рулем «Приоры» в направлении Сызрани и наехал на колесо грузовой машины. Оно «валялось» прямо на дороге. Мужчина его не заметил в условиях темноты.
Из-за наезда на колесо машина изменила траекторию и вылетела на встречку. Там вазовская легковушка врезалась в фуру «Вольво». От полученных травм водитель «Приоры» скончался на месте
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