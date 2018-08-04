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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

До 21 сентября, то есть на месяц и 28 дней по решению Самарского районного суда областной столицы был отправлен под арест подозреваемый в убийстве семилетней девочки. 23-летний Николай Захаров свою вину признает.
 
Напомним, что в субботу вечером, 20 июля, в Самаре 
26 июля 2018, 04:10
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Стали известны подробности расследования резонансного убийства семилетней девочки в Самаре. Сейчас подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний парень, проживавший по соседству с погибшей. Он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на стадионе.

Напомним, что 
25 июля 2018, 12:16
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
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