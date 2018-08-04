Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери



О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально … В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально