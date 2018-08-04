|
Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца
|
26 июля 2018, 04:10
|
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
|
25 июля 2018, 12:16
|
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
|
25 июля 2018, 10:30
|
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери
В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.
О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально …
|
23 июля 2018, 01:20