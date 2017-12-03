Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.
— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на трех единицах спецтехники. Пожар удалось ликвидировать в 9:25.
Как пишет КТВ-Луч
со ссылкой на очевидцев, огонь и клубы дыма можно было заметить на почтительном расстоянии от места пожара. Вахтовый автобус одного из подразделений «Газпрома» загорелся в движении на проселочной дороге за молокозаводом. Прибывший к месту расчет противопожарной службы не смог спасти автобус, который к тому моменту уже полностью был объят пламенем. В результате пожара ПАЗ выгорел полностью.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины возгорания.