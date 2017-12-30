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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина
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1 октября 2017, 01:16
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль
Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
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25 мая 2017, 09:09
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В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
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12 мая 2017, 03:36
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В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото
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5 февраля 2017, 12:39
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Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской
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8 января 2017, 01:48
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На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна
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14 июня 2015, 05:46
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На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация
Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, вечером 3 декабря к железнодорожному вокзалу Самары по факту подозрения на заминирование были стянуты оперативные службы. На втором этаже в зале ожидания был обнаружен забытый кем-то рюкзак.
Всех пассажиров эвакуировали из здания вокзала. …
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4 декабря 2013, 10:06