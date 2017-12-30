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Материалы по теме:

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель, видимо не справился с управлением и спикировал 
30 декабря 2017, 06:42
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина

С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина

Вчера, 30 сентября, с горы Барсук эвакуировали 31-летнего мужчину. В результате падения с горной тропы он получил травмы. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Требовалась срочная госпитализация. В 17.56 к месту происшествия были направлены спасатели ПСП «Красная Глинка».
 
Мужчину с 
1 октября 2017, 01:16
В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
В результате этого происшествия у транспортного средства оказался поврежденным капот. Кроме того, ветви и ствол дерева заблокировали движение 

25 мая 2017, 09:09

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

Вчера, 4 февраля, в поселке Зубчаниновка спасателями из речки Дунайка был извлечен мужчина в тяжелом состоянии, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.

Происшествие случилось на Смышляевском шоссе около дома № 1. По предварительным данным, около 21:00 мужчина сорвался в 
5 февраля 2017, 12:39
Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Крупное дерево рухнуло на киоск на Черемшанской

Вчера, 7 января, на улице Черемшанской, в районе проспекта Кирова, произошло ЧП. Там на продуктовый ларек рухнуло крупное дерево, передает ProGorodSamara.
 
«Будьте осторожны! Под тяжестью снега деревья с корнем вырывает! Слава Богу, никто не пострадал», - пишет очевидец события 
8 января 2017, 01:48
На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

Вчера, 13 июня, на реке Волге около села Подстепки Ставропольского района были спасены 5 взрослых и полуторагодовалый ребенок с потерпевшего бедствие маломерного судна, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Сигнал бедствия поступил на спасательную станцию тольяттинского ПСО в 18:55. На 
14 июня 2015, 05:46
На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация

На ж/д-вокзале Самары была проведена эвакуация

Как сообщается на сайте поисково-спасательной службы Самарской области, вечером 3 декабря к железнодорожному вокзалу Самары по факту подозрения на заминирование были стянуты оперативные службы. На втором этаже в зале ожидания был обнаружен забытый кем-то рюкзак.

Всех пассажиров эвакуировали из здания вокзала. 

4 декабря 2013, 10:06
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