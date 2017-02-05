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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике
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2 февраля 2017, 09:01
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В блогах: ужас в тольяттинской квартире
Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь …
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1 февраля 2017, 05:07
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью
Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
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30 января 2017, 02:07
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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны
В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь …
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24 января 2017, 02:46
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
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14 января 2017, 03:45
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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену
Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 декабря 2016, 03:50
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В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку
Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что …
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25 октября 2016, 10:06
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Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя
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21 апреля 2016, 09:55
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Маньяк из Оренбурга приговорен к пожизненному сроку
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Оренбурга Владимира Сакмаркина, который, по версии следствия, на протяжении месяца насиловал и грабил женщин на северо-востоке столицы. Как было установлено, возле торгово-развлекательного центра "Золотой Вавилон" и станции метро "ВДНХ" он надругался над 8 …
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15 февраля 2016, 09:55
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Петербургская пенсионерка оказалась серийным маньяком-убийцей
По подозрению в жестоких убийствах задержана 68-летняя Тамара Самсонова. Началось все с раскрытия убийства 79-летней знакомой пенсионерки, которую та отравила, а расчлененные части тела разбросала по микрорайону. Стражи порядка пришли опросить Самсонову как подругу умершей, однако обнаружили в ее ванной …
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29 июля 2015, 02:19
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Жительница Самарской области насмерть забила лопатой знакомую своего мужа
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28 февраля 2014, 04:58