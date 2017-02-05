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В самарской квартире нашли тело молодой девушки

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Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

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В еде для заключенных в СИЗО тольяттинцев нашли сотовые телефоны

В Тольятти в следственном изоляторе №4 обнаружили в посылке семь мобильных телефонов. Они были спрятаны внутри упаковок с готовыми обедами. В исправительное учреждение, вопреки установленным правилам, их попыталась передать возлюбленная одного из подследственных. Материалы о находке направлены в суд. Теперь 

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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену

Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.

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В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.  

Потерпевшая рассказала полицейским, что 

25 октября 2016, 10:06
Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя

Более 30 пенсионерок Самарской области стали жертвами серийного душителя, который, по данным следствия, убивал и за пределами 63 региона. Областной Следственный комитет обращается за помощью в розыске опасного преступника. Убийства старушек происходят уже на протяжении пяти лет. Во всех случаях 

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Петербургская пенсионерка оказалась серийным маньяком-убийцей

По подозрению в жестоких убийствах задержана 68-летняя Тамара Самсонова. Началось все с раскрытия убийства 79-летней знакомой пенсионерки, которую та отравила, а расчлененные части тела разбросала по микрорайону. Стражи порядка пришли опросить Самсонову как подругу умершей, однако обнаружили в ее ванной 
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Жительница Самарской области насмерть забила лопатой знакомую своего мужа

Жительница Самарской области насмерть забила лопатой знакомую своего мужа

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