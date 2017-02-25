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В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание
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25 февраля 2017, 03:10
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6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
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25 февраля 2017, 02:43
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
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20 февраля 2017, 09:37
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27
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На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»
Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
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28 декабря 2016, 11:25
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Самара. Транспортный коллапс
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6 декабря 2016, 10:57
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Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото
На халяву и уксус сладкий…
В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. …
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27 ноября 2016, 12:10
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Ученые определили главную опасность дорожных пробок для здоровья
Коллектив английских ученых из Университета Суррея провел исследование и установил, что дорожные пробки опасны для здоровья и водителей, и пассажиров. Водители в них подвергаются 30-кратному воздействию токсинов. Итоги эксперимента опубликованы в издании Environmental Science: Processes & Impacts.
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26 августа 2016, 09:02
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В Самаре из-за крестного хода затруднено движение транспорта
Сегодня, 27 июня, проходит крестный ход. Православные идут пешком из Самары в село Ташла к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Крестный ход начался от улиц Ташкентской и Демократической. По словам автомобилистов, на дорогах образовались автомобильные пробки. Очевидцы опубликовали …
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27 июня 2016, 11:45