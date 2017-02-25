6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, …