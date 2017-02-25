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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание

В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание

23 февраля, в день Защитников отечества, в Самаре произошло очередное ДТП, которому способствовало «отличное» состояние городских дорог. Авария произошла на улице Дачной, рядом с домом №20.

Как пишут «Самарские водители», автомобилист на Opel начал парковаться на автостоянке. Когда иномарка 
25 февраля 2017, 03:10
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
22 января 2017, 03:12
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

На трассе М5 «Урал» в Пензенской области фура столкнулась с «Газелью»

Сегодня, 28 декабря, в седьмом часу утра на 750-м километре трассы М5 «Урал» в Пензенской области случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовая «Газель» и фура MAN.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. 

28 декабря 2016, 11:25
Самара. Транспортный коллапс

Самара. Транспортный коллапс

Сегодня утром в Самаре случился очередной транспортный коллапс. После ночного бурана дороги занесло, и машины встали в пробках, которые вплоть до полудня достигали 10 баллов. Заблокированы были практически все главные магистрали города. На въездах в региональную столицу до сих пор заторы. 

6 декабря 2016, 10:57
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

На халяву и уксус сладкий…

В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
Ученые определили главную опасность дорожных пробок для здоровья

Ученые определили главную опасность дорожных пробок для здоровья

Коллектив английских ученых из Университета Суррея провел исследование и установил, что дорожные пробки опасны для здоровья и водителей, и пассажиров. Водители в них подвергаются 30-кратному воздействию токсинов. Итоги эксперимента опубликованы в издании Environmental Science: Processes & Impacts.
Эксперты говорят, что 

26 августа 2016, 09:02
В Самаре из-за крестного хода затруднено движение транспорта

В Самаре из-за крестного хода затруднено движение транспорта

Сегодня, 27 июня, проходит крестный ход. Православные идут пешком из Самары в село Ташла к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Крестный ход начался от улиц Ташкентской и Демократической. По словам автомобилистов, на дорогах образовались автомобильные пробки.  Очевидцы опубликовали 
27 июня 2016, 11:45
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