В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка … В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей