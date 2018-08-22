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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области

20 новых спортплощадок появятся в Самарской области

20 новых спортивных площадок будут установлены до конца этого года в Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти мунципальных районах региона. На это бюджет областного минспорта выделит 117,8 млн. рублей. Сейчас все процедуры для определения подрядчика уже провели.

Устанавливать площадки 
22 августа 2018, 05:34
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

В середине рабочей недели в Самарской области холодный атмосферный фронт из Атлантики с кратковременными дождями вытеснит тепло на восток. Температура воздуха в дневные часы и по ночам заметно снизится, давление будет расти. Осадки прекратятся и до конца недели погоду региона 
22 августа 2018, 05:02
Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
22 августа 2018, 04:27
С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор 
22 августа 2018, 04:01
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
Страшный пожар в поселке под Сызранью

Страшный пожар в поселке под Сызранью

Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
 
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая 
19 августа 2018, 03:15
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними 
3 августа 2018, 04:46
В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три 
1 августа 2018, 10:10
Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина

В областной столице продолжается голосование за выбор нового места для размещения городского зоопарка. Горожане могут оставить свой голос за один из трех вариантов.

Зоосад предлагают переместить в микрорайон «Южный город», площадку за больницей имени Середавина или же оставить на 
24 июля 2018, 12:04
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