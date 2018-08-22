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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области
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22 августа 2018, 05:34
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор …
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22 августа 2018, 04:01
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В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
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20 августа 2018, 01:30
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В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
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20 августа 2018, 12:15
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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Страшный пожар в поселке под Сызранью
Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая …
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19 августа 2018, 03:15
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59
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Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары
В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними …
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3 августа 2018, 04:46
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В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
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1 августа 2018, 10:10
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Самарский зоопарк просит поддержать его переезд к больнице Середавина
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24 июля 2018, 12:04