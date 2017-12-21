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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, 
19 декабря 2017, 09:01
В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.

«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и 

19 декабря 2017, 04:16
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с 
19 декабря 2017, 12:44
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих 

18 декабря 2017, 09:01
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Ползком до пострадавшего: в Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Сегодня, 9 декабря, утром в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП на льду. Местный житель решил открыть сезон зимней рыбалки на озере Гатном. Однако тонкий, неокрепший лёд не выдержал веса мужчины и он провалился в воду.

На помощь мужчине пришёл 
9 декабря 2017, 04:35
«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим 
2 декабря 2017, 03:17
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда

В Шотландии прямо с неба на землю свалился огромный кусок льда. Это произошло на днях в городе Басби. Жители одного из особняков буквально за мгновение до инцидента почувствовали сильную вибрацию и услышали громкий звук. Выйдя на улицу, они увидели воронку 

29 сентября 2017, 03:17
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина 

8 сентября 2016, 05:39
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