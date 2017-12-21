В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 16 часов 5 минут. С городской спасательной станции к месту происшествия была направлена поисковая группа из 3 человек на аэроглиссере «Патруль».
«От переохлаждения мужчина погиб. Около 50 минут спасатели пытались вызволить вмерзшего в лед рыбака, разбивая лед ломом и лопатой. Местами толщина льда достигала 20 сантиметров. В 20:00 мужчину удалось извлечь из промоины и доставить на берег для передачи сотрудникам полиции», - сообщает ПСС Самарской области.
По данным ведомства, погибшему было 68 лет. Спасатели призывают граждан не рисковать и соблюдать правила безопасности.
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