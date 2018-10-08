5
56
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
Пьяный самарец на

Пьяный самарец на "двенадцатой" протаранил бордюр на Антохе и сбежал с места ДТП

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, водитель на автомобиле ВАЗ-2112 влетел в кольцо на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, а потом сбежал с места аварии, передает группа «Ночной патруль Самара» 
7 октября 2018, 05:08
КамАЗ и легковушка «улетели» в кювет: Жесткое столкновение в Ставропольском районе

КамАЗ и легковушка «улетели» в кювет: Жесткое столкновение в Ставропольском районе

Вчера, 6 октября, в Ставропольском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Там по неустановленной пока причине, там столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, удар был такой силы, что легковушка буквально «улетела» 
7 октября 2018, 09:21
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх