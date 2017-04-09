12
45
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и 

8 апреля 2017, 12:00
В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

Тольяттинские следователи проводят проверку по факту смерти младенца – мальчика трех недель от роду. Трагедия случилась днем в четверг, 6 апреля. Мать вышла с сыном на прогулку. Малыш находился в рюкзаке-кенгуру. Когда женщина обратила внимание, что ребенок не подает признаков 

7 апреля 2017, 12:47
В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В Самарской области в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз затопило мост. Это случилось в Пестравском районе в населенном пункте Мосты. Сообщение поступило в МЧС в пятницу, 7 апреля, около семи часов утра.

«Высота уровня воды над 
7 апреля 2017, 12:00
Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в 

6 апреля 2017, 05:07
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области

Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. По состоянию на утро среды, 5 апреля, на некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды, в целом обстановка спокойная. Показатель в водохранилищах около Тольятти – 49,76 м, в районе 

5 апреля 2017, 05:08
Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Представители самарской мэрии и МЧС рассказали о том, какие территории находятся под угрозой затопления в 2017 году. В Самаре традиционно это участки в Куйбышевском и Красноглинском районах. Всего во время паводка от наводнения могут пострадать 75 населенных пунктов в 16 
29 марта 2017, 10:49
Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

В период таяния снега и льда, а также обильных осадков возрастает риск кишечных заболеваний: вместе с талой водой опасные инфекции могут попасть в источники питьевой воды и, соответственно, в систему водоснабжения.

Чтобы уберечься от вирусных заболеваний в эти дни, 
25 марта 2017, 04:57
В Тольятти на полуострове Копылово утонул 18-летний парень

В Тольятти на полуострове Копылово утонул 18-летний парень

В прошедшую субботу, 27 августа, в Самарской области произошел несчастный случай. Как передает портал 63.ru со ссылкой на городскую станцию скорой помощи, на Волге в Тольятти утонул 18-летний молодой человек.
Инцидент случился на полуострове Копылово рядом с турбазой «Волжанка». Сообщение 

31 августа 2016, 12:02
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на 
22 февраля 2016, 12:59
Оренбургскому полицейскому подарили трехкомнатную квартиру за спасение замерзавших людей

Оренбургскому полицейскому подарили трехкомнатную квартиру за спасение замерзавших людей

Ключи от квартиры сотруднику ППС Даниле Максудову вручил губернатор Оренбургской области. Напомним, в начале января на территории региона был введен режим ЧС. Множество автомобилей встало на заснеженной трассе Оренбург – Орск. Люди замерзали. Молодой полицейский, рискуя здоровьем, отдал свой теплый 
26 января 2016, 02:26
В Самаре при крупном пожаре на Ульяновской спасли 3-месячного котенка

В Самаре при крупном пожаре на Ульяновской спасли 3-месячного котенка

Вчера, 1 января, в 06:10 в районе пересечения улицы Ульяновской с Арцыбушевской случился пожар. Загорелись 2-й этаж и кровля 2-х этажного деревянного жилого дома на площади 150 квадратных метров. На тушение выезжали 41 пожарный на 10 единицах техники. Возгорание было 
2 января 2016, 05:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна