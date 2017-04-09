Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …