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Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин
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8 апреля 2017, 12:00
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В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца
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7 апреля 2017, 12:47
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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля
Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.
Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …
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6 апреля 2017, 05:07
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В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.
В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с …
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6 апреля 2017, 12:25
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Появился уточненный прогноз по паводку в Самарской области
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5 апреля 2017, 05:08
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Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года
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29 марта 2017, 10:49
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Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка
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25 марта 2017, 04:57
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В Тольятти на полуострове Копылово утонул 18-летний парень
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31 августа 2016, 12:02
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В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским
Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на …
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22 февраля 2016, 12:59
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Оренбургскому полицейскому подарили трехкомнатную квартиру за спасение замерзавших людей
Ключи от квартиры сотруднику ППС Даниле Максудову вручил губернатор Оренбургской области. Напомним, в начале января на территории региона был введен режим ЧС. Множество автомобилей встало на заснеженной трассе Оренбург – Орск. Люди замерзали. Молодой полицейский, рискуя здоровьем, отдал свой теплый …
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26 января 2016, 02:26
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В Самаре при крупном пожаре на Ульяновской спасли 3-месячного котенка
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2 января 2016, 05:54