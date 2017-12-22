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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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В Самарской области построят завод по выпуску лифтов
В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.
«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить …
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21 декабря 2017, 12:48
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей
Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, …
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19 декабря 2017, 09:01
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Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири
Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
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12 декабря 2017, 10:38
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Пока родители не смотрят: В Тольятти ребенок наелся «Глицина»
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3 декабря 2017, 01:09
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Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем
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28 ноября 2017, 05:44
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Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК
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27 ноября 2017, 05:42
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В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов
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13 ноября 2017, 05:03
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Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что …
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26 октября 2017, 09:02
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В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме
Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 октября 2017, 01:16