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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
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24 мая 2019, 02:04
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения
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22 мая 2019, 12:25
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В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице
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21 мая 2019, 03:49
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