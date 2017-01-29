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В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки
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28 января 2017, 04:07
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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
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26 января 2017, 03:00
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В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова
В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В …
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26 января 2017, 10:47
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Рассекречен самый быстрый в мире люксовый болид
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24 июня 2016, 04:22
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В Европе замечен новый прототип Porsche Panamera
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18 мая 2015, 08:24
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Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину
6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины …
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7 апреля 2014, 10:50
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В Самаре с гражданина РФ требуют 3 млн рублей за ввоз в страну Porsche Panamera
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7 марта 2014, 10:29