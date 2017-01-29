Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.

ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную …