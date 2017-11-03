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Материалы по теме:

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор 

3 ноября 2017, 12:01
В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей 

14 июля 2017, 01:41
Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить 

29 июня 2017, 06:51
В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В Челно-Вершинском районе губернии - в селе Красная Горка, где обнаружен очаг распространения птичьего гриппа, уничтожили всю домашнюю птицу. Туши 417 кур и 4 уток были сожжены, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Кроме того, на всех подворьях, где держали пернатых, проведена 

29 мая 2017, 02:46
Бизнесменов из Татарстана оштрафуют за порчу самарской земли

Бизнесменов из Татарстана оштрафуют за порчу самарской земли

Казанская компания "Торговый дом "Локомотив" уничтожила почти 20 соток плодородного слоя почвы в Большеглушицком районе.
Предприниматели экскаватором раскопали траншею шириной 1,5 метра и длиной около 2 километров. При этом работы велись на сельскохозяйственной территории. Известно, что рабочие извлекали из-под земли 

18 мая 2017, 05:30
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

3 мая 2017, 05:20
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

В Самарской области задержали полторы тонны подозрительной говядины. Фургон «Газель», груженный мясом, задержали на посту ДПС «Рубеж». Машина ехала по маршруту Ставропольский район – Тольятти, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Представители ведомства обнаружили в машине 1500 килограммов мяса. Документов, 

5 октября 2016, 02:42
У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном 

6 сентября 2016, 02:29
В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В ночь на 8 декабря на территории Самарской области сотрудники ГИБДД остановили машину с грузом. В «Газели» с казахстанскими номерами обнаружили 1275 килограммов говядины. Документов, подтверждающих качество и безопасность мяса, предъявлено не было. Изъятую партию мяса отправили на утилизацию, сообщили 
8 декабря 2015, 12:59
В Самарской области нашли 2 тонны мяса без документов

В Самарской области нашли 2 тонны мяса без документов

В областном управлении Россельхознадзора сообщили о задержании говядины сомнительного происхождения. Более 2,3 тонны мяса обнаружили в пяти автомобилях. Необходимых сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить качество и безопасность продукции, специалистам не предоставили.
 
«Соответственно, данные партии мяса не проходили ветеринарно-санитарную 
4 декабря 2015, 11:26
В Самаре 668 кг сомнительной говядины переработали в муку

В Самаре 668 кг сомнительной говядины переработали в муку

Сотрудники Россельхознадзора сообщили об изъятии сомнительного мяса. 668 кг говядины обнаружили при досмотре транспорта на трассе Самара – Оренбург. Никаких необходимых документов на продукцию житель Оренбургской области не предоставил. Так как подтверждения качества и безопасности мяса не было, груз направили 
2 декабря 2015, 04:16
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