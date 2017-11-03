Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность. В результате всю партию говядины изъяли и направили на утилизацию в специальную термальную печь, где мясо уничтожили при температуре +800 градусов.
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Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов
Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор …
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3 ноября 2017, 12:01
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В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков
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14 июля 2017, 01:41
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Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев
В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить …
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29 июня 2017, 06:51
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В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу
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29 мая 2017, 02:46
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Бизнесменов из Татарстана оштрафуют за порчу самарской земли
Казанская компания "Торговый дом "Локомотив" уничтожила почти 20 соток плодородного слоя почвы в Большеглушицком районе.
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18 мая 2017, 05:30
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов
С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
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3 мая 2017, 05:20
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Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции
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25 января 2017, 02:39
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Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти
В Самарской области задержали полторы тонны подозрительной говядины. Фургон «Газель», груженный мясом, задержали на посту ДПС «Рубеж». Машина ехала по маршруту Ставропольский район – Тольятти, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
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5 октября 2016, 02:42
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У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя
Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном …
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6 сентября 2016, 02:29
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В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов
В ночь на 8 декабря на территории Самарской области сотрудники ГИБДД остановили машину с грузом. В «Газели» с казахстанскими номерами обнаружили 1275 килограммов говядины. Документов, подтверждающих качество и безопасность мяса, предъявлено не было. Изъятую партию мяса отправили на утилизацию, сообщили …
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8 декабря 2015, 12:59
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В Самарской области нашли 2 тонны мяса без документов
В областном управлении Россельхознадзора сообщили о задержании говядины сомнительного происхождения. Более 2,3 тонны мяса обнаружили в пяти автомобилях. Необходимых сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить качество и безопасность продукции, специалистам не предоставили.
«Соответственно, данные партии мяса не проходили ветеринарно-санитарную …
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4 декабря 2015, 11:26
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В Самаре 668 кг сомнительной говядины переработали в муку
Сотрудники Россельхознадзора сообщили об изъятии сомнительного мяса. 668 кг говядины обнаружили при досмотре транспорта на трассе Самара – Оренбург. Никаких необходимых документов на продукцию житель Оренбургской области не предоставил. Так как подтверждения качества и безопасности мяса не было, груз направили …
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2 декабря 2015, 04:16