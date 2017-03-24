В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания …