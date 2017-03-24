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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" интересуются, куда и к кому нужно обратиться, чтобы отрегулировали движение на М-5 в районе Жигулевского моря? "Там сейчас творится настоящий беспредел! Жители Шлюзового, Федоровки и Жигулевска остались один на один с проблемой. В 
24 марта 2017, 06:14
Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

В Тольятти на улице сняли закомуфлированный универсал Lada Vesta. Фото появилось в социальной сети. Машина обклеена ярко-зеленой пленкой. Автолюбители отмечают, что снимки модели появлялись и ранее, но модель была скрыта тщательнее. А на новом фото впервые можно рассмотреть передние фары 

23 марта 2017, 04:06
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти сын насмерть забил своего отца

В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков,  во время застолья между родственниками произошла ссора: сын 

23 марта 2017, 10:36
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

ДТП произошло в среду, 8 февраля, примерно в 11 часов 20 

8 февраля 2017, 02:09
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист 

19 января 2017, 11:40
При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания 

10 января 2017, 02:01
В Тольятти пожарные спасли мужчину и нашли тело его друга в горящей квартире

В Тольятти пожарные спасли мужчину и нашли тело его друга в горящей квартире

В ночь на 2 декабря в Тольятти произошел пожар по адресу: улица Тополиная, 48. Вызов поступил в МЧС 1:50. Пожарные спасли 46-летнего мужчину, который пытался выбраться из горящей квартиры через окно. Внутри нашли тело его друга.

По данным спасателей, квартира, в 

2 декабря 2016, 11:34
Пьяная автоледи без прав убила своего пассажира в городе Отрадный

Пьяная автоледи без прав убила своего пассажира в городе Отрадный

В Самарской области 19-летняя девушка на «Калине» устроила смертельное ДТП. Пострадали три человека. Один из них скончался, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Есть фото с места ДТП.

Об автомобильной аварии полицейские сообщили во вторник, 15 ноября. 
15 ноября 2016, 03:18
Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары

Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары

Ночью 14 ноября в Волжском районе Самарской области в результате ДТП погиб пешеход. В 2 часа 25 минут автомобилист на легковушке Lada Kalina наехал на мужчину, переходившего обводную дорогу Самары в районе 8-го километра. Машина двигалась со стороны областного центра 
15 ноября 2016, 01:30
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