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В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" интересуются, куда и к кому нужно обратиться, чтобы отрегулировали движение на М-5 в районе Жигулевского моря? "Там сейчас творится настоящий беспредел! Жители Шлюзового, Федоровки и Жигулевска остались один на один с проблемой. В …
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24 марта 2017, 06:14
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Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти
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23 марта 2017, 04:06
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Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber
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23 марта 2017, 03:41
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В Тольятти сын насмерть забил своего отца
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23 марта 2017, 10:36
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре
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8 февраля 2017, 02:09
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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре
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19 января 2017, 11:40
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При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец
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10 января 2017, 02:01
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В Тольятти пожарные спасли мужчину и нашли тело его друга в горящей квартире
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2 декабря 2016, 11:34
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Пьяная автоледи без прав убила своего пассажира в городе Отрадный
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15 ноября 2016, 03:18
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Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары
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15 ноября 2016, 01:30