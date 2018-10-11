Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. …