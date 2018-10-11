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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой
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11 октября 2018, 01:11
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
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9 октября 2018, 01:52
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Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре
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9 октября 2018, 07:32