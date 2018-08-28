Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об отключении подачи электроэнергии на «Самара Арену» стало известно 28 августа. По информации «ТЕРРЫ», организация, занимающаяся обслуживанием объекта, задолжала энергетикам более 9 миллионов рублей.
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