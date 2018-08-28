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Материалы по теме:

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества

28 августа стало известно о том, что на стадион «Самара Арена» была прекращена подача электричества. Причина в долгах обслуживающей объект организации «Спорт Ин» перед поставщиками электроэнергии.  По информации «ТЕРРЫ», речь идет о 9 миллионах рублей.

Стоит отметить, что ближайший матч на 

28 августа 2018, 01:25
Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

Матч «Енисей» - «Крылья Советов» посетят около 2 тысяч человек

27 августа в 18:30 самарские «Крылья Советов» встретятся на выезде с красноярским «Енисеем». Игра состоится в Тюмени и станет заключительной в рамках 5 тура чемпионата РПЛ.

Организаторы ожидают, что футбольный поединок посетят около 2 тысяч человек. Вход для самарских болельщиков на 

27 августа 2018, 12:56
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

«Сызрань-2003» обыграла «Ротор» в матче за Кубок России

22 августа футбольная «Сызрань-2003» принимала на своем стадионе «Кристалл» волгоградский «Ротор». Игра проходила в рамках 1\32 финала Кубка России.

Основное время матча прошло без забитых мячей, хотя сызранцы большую часть времени владели инициативой. В добавленное время победителя выявить также не удалось. 

23 августа 2018, 10:14
Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
21 августа 2018, 03:42
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.

«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались 

24 июля 2018, 11:04
«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

«Мы работаем 

23 июля 2018, 10:10
Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился 
22 июля 2018, 02:09
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

В среду, 11 июля, будет отключено электроснабжение на 22 улицах Сызрани. Причиной стала не авария: в городе будут вестись плановые ремонтные работы. С 09:00 отключат электричество в домах в границах улицы Магистральной, Батрацких выселок и поселка Композиторов.

Отключение затронет 
11 июля 2018, 09:23
Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество 

5 июня 2018, 02:45
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