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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

7 февраля 2017, 02:35
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

С сегодняшнего дня и до конца января в регионе будет аномально холодно, сообщают синоптики. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
В ближайшие трое суток днем столбик термометра будет колебаться в пределах -11, -16. Ночью 

26 января 2017, 02:14
В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В Самарскую область пришли аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение

В течение всей рабочей недели днем температура воздуха будет опускаться до минус 16, а ночью - до минус 27. Это на 9 градусов ниже средних многолетних значений. Таким образом, на регион воздействует отрог мощного Сибирского антициклона.
Предположительно, в выходные территория 

17 января 2017, 06:06
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
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