Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, а также быть внимательнее на дорогах", - рекомендуют в мэрии.
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Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
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19 апреля 2017, 04:09
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18 апреля 2017, 05:46
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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26 января 2017, 02:14
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Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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12 декабря 2016, 12:34