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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах
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6 декабря 2018, 12:10
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"
Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за …
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30 ноября 2018, 08:45
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Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами
Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города …
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29 ноября 2018, 09:00
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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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В Чапаевске местный житель продавал пиратское ПО: теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы
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7 марта 2016, 01:17
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Обостряется проблема контрафактной продукции
Одним из ключевых мероприятий форума «Технологии в машиностроении - 2014» стало расширенное заседание Комитета по авиационной и ракетно-космической промышленности СоюзМаш России.
Комитет по авиационной и ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России активно поддержал проекты двух законов: «О стандартизации» и «Об обороте отдельных …
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18 августа 2014, 06:16