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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

2 июня 2017, 05:43
Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»

Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»

Вчера, 20 мая, в подмосковном Голицыно завершился конкурс красоты среди девушек с аппетитными формами. В нем принимала участие самарская шоувумен Наталья Савина.

Конкурсная программа состояла из визитки и трех блоков - дефиле в купальниках, творческого конкурса и дефиле в 
21 мая 2017, 10:34
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
Финал регионального этапа

Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson

До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson.

5 мая 2017, 01:51
Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, 
12 апреля 2017, 04:57
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса

В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"

В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем 

4 апреля 2017, 07:00
4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

Во вторник, 4 апреля, состоится кастинг на конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре». На кастинг с собой нужно взять паспорт (к участию допускаются только совершеннолетние девушки), а также купальник и туфли на высоком каблуке.

Начни свою головокружительную карьеру 
3 апреля 2017, 12:41
Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре» возвращается! Кастинг состоится 4 апреля. Принять участие могут девушки не моложе 18 лет.
 
На кастинг с собой нужно взять паспорт (для подтверждения возраста), купальник и туфли на высоком каблуке. Самарский этап состоится на одной 
24 марта 2017, 03:13
Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

18 февраля, в субботу, в 15:00 гостем программы «Стол заказов» «Русского радио в Самаре» будет известный певец Митя Фомин. Артист приезжает в Самару с концертом в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
17 февраля 2017, 05:41
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13

"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина

В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
Проект "Звезды русского радио" - всероссийский. Концертные туры уже прошли в десятках 

25 января 2017, 06:10
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