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Прими участие в конкурсе #поюнарусском!
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2 июня 2017, 05:43
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Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»
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21 мая 2017, 10:34
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50
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Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson
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5 мая 2017, 01:51
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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
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12 апреля 2017, 04:57
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
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4 апреля 2017, 07:00
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4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!
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3 апреля 2017, 12:41
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Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!
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24 марта 2017, 03:13
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Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт
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17 февраля 2017, 05:41
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина
В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
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25 января 2017, 06:10