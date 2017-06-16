Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио» «Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.



Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, …