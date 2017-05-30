Совет директоров «АвтоВАЗа» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос «Распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов, по результатам 2016 отчетного года», говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Подробности не раскрываются. Как уже сообщала «ТЕРРА», в 2016 году выручка группы «АвтоВАЗ» составила 185 млрд рублей, что почти на 5% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Чистый убыток компании достиг почти 45 млрд рублей, из них 25 млрд составили затраты на реструктуризацию и потери в результате обесценения активов. В 2015 году автозавод сработал в минус 74 млрд рублей.
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