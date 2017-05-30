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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение

У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение

В Самаре 47 процентов работников хотят знать размер заработной платы своих коллег. При этом каждый десятый расстраивается, если его сослуживец получает больше, выяснили специалисты портала «Зарплата.ру». В настоящее время при приеме на работу большинство россиян подписывают документ о неразглашении суммы 

30 мая 2017, 05:21
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес 

26 мая 2017, 04:38
Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Недавно житель Тольятти разместил объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2103 на портале Auto.ru. На первый взгляд ничего необычного, но цена, которую автомобилист запросил за машину - 3,5 млн рублей.

«Тройка» была выпущена в декабре 1979 года, окрас ее кузова имеет 
24 мая 2017, 11:12
Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

22 мая 2017, 12:45
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
Себя не обделят: «Гидроавтоматика» намерена выплатить акционерам рекордное вознаграждение

Себя не обделят: «Гидроавтоматика» намерена выплатить акционерам рекордное вознаграждение

По итогам первого квартала текущего года выручка самарского завода «Гидроавтоматика» составила 381 млн рублей. Это на 110 млн. больше, чем в аналогичный прошлогодний период, говорится в отчете на портале раскрытия корпоративной информации. Чистая прибыль завода в январе-марте выросла на 23 

10 мая 2017, 02:47
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59

"Куйбышевазот" увеличил дивиденды

Публичное акционерное общество Куйбышевазот в качестве дивидендов выплатит по итогам 2016 года по одному рублю на каждую акцию дополнительно. Такое решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля. В нем приняли участие бенефициары, под контролем которых находится более 

28 апреля 2017, 05:46
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Кому 700 миллионов «Тяжмаша»?

Сызранский завод «Тяжмаш» собирается направить почти 700 млн рублей на дивиденды, говорится в сообщении на портале раскрытия информации. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров проголосовать 10 мая за такое решение. За работу предприятия в 2016 году владельцам привилегированных акций предлагается 

12 апреля 2017, 04:17
Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. 

27 марта 2017, 04:37
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