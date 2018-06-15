Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места … В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места