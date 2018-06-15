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Материалы по теме:

Есть ли предел росту цен на топливо?

Есть ли предел росту цен на топливо?

Цена на бензин в России в течение года может вырасти до 100 рублей за литр. Это случится в случае ухода с рынка из-за нерентабельности независимых АЗС. Речь идет о 15 тысячах заправок, на которые приходится 60% рынка. Такой прогноз содержится 

14 июня 2018, 07:00
Акцизы на топливо летом могут снизить

Акцизы на топливо летом могут снизить

В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В 
23 мая 2018, 05:45
Бензин дорожает

Бензин дорожает

Цена топлива на российских заправках увеличивается еженедельно. Если в апреле стоимость бензина выросла на 1,4%, то за первые две декады мая еще на 3-7%, в зависимости от региона. Литр АИ-95 на самарских заправках стоит от 42 до 45 рублей. И, 

21 мая 2018, 09:01
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места 
5 апреля 2018, 03:31
В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь

В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь

Тольяттинские правоохранители расследуют двойное убийство. Трагедия произошла 3 января на улице Коммунистической. Как сообщает Волга Ньюс, жертвами преступления стала менеджер одной из местных АЗС и ее дочь.

По версии следствия, убийство мог совершить 41-летний сожитель женщины. Мужчина устроил 
11 января 2018, 02:51
В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
Один из пассажиров появившейся на АЗС машины задумал закурить в непосредственной близости от бензоколонки. При этом предостережения сотрудников он 

4 октября 2017, 05:09
На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
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