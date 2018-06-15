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Есть ли предел росту цен на топливо?
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14 июня 2018, 07:00
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Акцизы на топливо летом могут снизить
В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В …
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23 мая 2018, 05:45
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Бензин дорожает
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21 мая 2018, 09:01
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Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти
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18 мая 2018, 02:41
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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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В Тольятти ревнивец задушил менеджера АЗС и ее дочь
Тольяттинские правоохранители расследуют двойное убийство. Трагедия произошла 3 января на улице Коммунистической. Как сообщает Волга Ньюс, жертвами преступления стала менеджер одной из местных АЗС и ее дочь.
По версии следствия, убийство мог совершить 41-летний сожитель женщины. Мужчина устроил …
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11 января 2018, 02:51
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В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя
В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
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4 октября 2017, 05:09
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош
Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди …
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15 июля 2017, 03:46