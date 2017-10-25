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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор 

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В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

Самарские полицейские раскрыли кражу денег и золотых украшений. Потерпевшая – 73-летняя бабушка. Она проживает в доме на Московском шоссе. Пожилая женщина рассказала, что у нее из квартиры пропали драгоценности и 41 тысяча рублей. Следов взлома полицейские на месте преступления не 

25 октября 2017, 10:11
По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
 
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России 

24 октября 2017, 05:57
186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года

186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года

186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года. Нашли пока только пятую часть угнанных машин. Такие данные во вторник озвучил начальник городской полиции Дмитрий Блохин. Он рассказал, что пресечена деятельность сразу двух крупных преступных групп.
Одна из них 

24 октября 2017, 05:54
Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Дело Любови Картамышевой могут передать в суд уже в октябре

Близится к завершению расследование уголовного дела, заведенного на бывшего директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в руководимое ею учреждение двоих детей. Сегодня Самарский районный суд продлил ей срок нахождения в 

27 сентября 2017, 04:52
Экс-директор гимназии № 1 ожидает очередного суда

Экс-директор гимназии № 1 ожидает очередного суда

Самарский районный суд сегодня может на месяц продлить арест бывшему директору гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют по статье «получение взятки в крупном размере». По версии следствия, педагог пообещала матери двух девочек зачислить ее детей в 4-й класс учебного 

27 сентября 2017, 12:40
Из министерства в гимназию

Из министерства в гимназию

Самарскую гимназию № 1, по информации достоверных источников ТЕРРЫ,   возглавит нынешний заместитель министра образования региона Лариса Загребова, которая сейчас является  руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли.

Педагогическому коллективу ее официально представят уже на следующей неделе, как только будут 

7 сентября 2017, 04:57
Из самарской гимназии №1 массово увольняются учителя

Из самарской гимназии №1 массово увольняются учителя

Из самарской гимназии №1, директора которой обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, массово увольняются учителя. За каникулы оттуда уже ушли 18 педагогов. По данным источников ТЕРРЫ, все началось весной, после того, как руководитель учреждения Любовь Картамышева собрала подчиненных 

5 сентября 2017, 03:38
Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в СИЗО Любови Картамышевой?

Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в СИЗО Любови Картамышевой?

Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в сизо Любови Картамышевой, будет решено в ближайшие дни. По данным из неофициальных источников, на место директора данного образовательного учреждения рассматривалось как минимум 5 кандидатур. Среди них бывший спикер гордумы Виталий Ильин, который, 

4 сентября 2017, 04:16
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