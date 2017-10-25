На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, утверждает, что полученные ею деньги предназначались для ремонта крыши гимназического бассейна, и она якобы даже успела передать часть этой суммы неофициальному подрядчику Василию Емельянову. Однако он данную информацию опровергает, заявляя, что начал ремонт на свои средства. Эту же версию он недавно озвучил в ходе очной ставки с Картамышевой.
Переквалифицировать жесткую статью "получение взятки в особо крупном размере" на более мягкую - "злоупотребление должностными полномочиями либо их превышение» адвокатам женщины пока не удалось. Сейчас педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет. В региональном управлении следственного комитета сообщили, что уголовное дело в отношении Картамышевой планируется передать в суд в ноябре.
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