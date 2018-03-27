В России могут увеличить самый массовый - подоходный налог, который выплачивают все те, кто получают «белую» зарплату. Начиная с 2001 года он составляет 13% от зарплаты, но уже весной может быть поднят до 15-ти. Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что эти деньги могут пойти на дополнительное финансирование социальной сферы. Впрочем, решение в любом случае за главой государства.
С начала года в бюджет страны от налога на доходы физлиц из Самарской области поступило более 8 миллиардов рублей. Из них в муниципалитеты вернулось 2,5 млрд. По оценке губернского УФНС наметилась тенденция на рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Налоговые поступления в бюджет РФ от Самарской области с начала 2018 г.
Налог на добавленную стоимость - 11,2 млрд руб. 33,8%
НДФЛ - 8 млрд руб. 24%
Налог на прибыль - 9,9% 3,3 млрд руб.
Возможный подъем планки НДФЛ с действующих 13 до 15% эксперты считают неоднозначным.
«Принимается оно с одной простой целью, денежных средств в бюджете не хватает для решения всех социальных вопросов, которые были намечены на ближайший 2018 год. И увеличение ставки налога ударит по всем. Предприниматели, которые и так несут огромное бремя, будут уходить в тень», - считает к.э.н., руководитель ГК «Технология Управления» Алексей Ульянин.
За счет повышения НДФЛ можно поднять финансирование образования и здравоохранения. Впрочем, никто не гарантирует, что средства пойдут на эти цели. 13%, которые каждый работодатель отчисляет с зарплаты подчиненного, не привязаны к какой-то конкретной цели. Они поступают в общий котел. Поэтому нет гарантий, что эти средства дойдут до школ, больниц, детсадов, хотя региональные бюджеты сконцентрированы именно на таких задачах.
«В любом случае для населения это не очень популярная мера. Рост потребления только- только начался в этом году. До этого мы видели спад - потребительской активности и спроса, когда реальные зарплаты падали с учетом инфляции», - отметил руководитель отдела брокерского обслуживания самарского филиала «БКС-Премьер» Павел Краснощеков.
Эксперты считают, что решение о поднятии НДФЛ может быть принято уже этой весной. Впрочем, есть и другие варианты увеличения поступлений в бюджет - повышение налога на добычу полезных ископаемых или налога с продаж.