Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это при том, что до недавнего времени в Самарской области 80% домов возводились именно на средства соинвесторов.
Самарские застройщики в панике. С 1 июля в силу вступает новый закон, ограничивающий их в правах и в возможности привлекать на свои проекты деньги дольщиков. Сейчас застройщики массово подают заявки на получение разрешений на стройки. Тех кто успеет получить одобрение новые правила пока не коснутся. За последние месяцы число заявок выросло на треть. На рассмотрении в областном минстрое около 50 проектов.
«С 1 июля застройщик сможет использовать денежные средства населения для строительства только по одному объекту. Это, безусловно, накладывает определенные сложности и непонимание, как жить застройщикам после этой даты. Построил один дом - можешь приступать к следующему дому - не то, что пять домов в разных концах квартала начинаешь строить и в итоге ничего не достраиваешь», - рассказал врио замминистра строительства Самарской области Иван Ефанов.
Тем, кто разрешение на строительство уже получил, работы хватит и на текущий год, и на следующий. Но дорожать квадратные метры начнут уже в ближайшее время.
«На стоимость влияет, к сожалению, не только изменение законодательства, но и фактор изменения спроса. С одной стороны давит спрос, с другой - давит предложение вторичного рынка, поэтому, конечно же, иногда застройщики будут идти на снижение маржинальной доходности, чтобы находиться в рынке», - заявил финансовый директор ГК «Древо» Альберт Хамзин.
Существенные изменения уже зафиксированы и в ипотечном секторе. Банки теперь выбирают вектор кредитования застройщиков, а не заемщиков.
«Сокращается доля строящегося жилья в общей выдаче ипотечных кредитов. На данный момент доля новостроек, выдача, составляет порядка 40%», - сообщила управляющий директор по ипотечному кредитованию розничного филиала ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова.
Вдобавок, ипотечные займы как основной двигатель стройки постепенно теряют интенсивность. Несмотря на то, что за первые 4 месяца 2018 года банки выдали в два раза больше таких кредитов, чем за аналогичный период года прошлого. В основном речь идет о рефинансировании уже взятых жилищных займов. На этом фоне цены на жилье могут вырасти, как минимум на 10%.
|
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
|
6 июня 2018, 09:46
|
Акцизы на топливо летом могут снизить
В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В …
|
23 мая 2018, 05:45
|
Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
|
23 мая 2018, 02:52
|
Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области
|
22 мая 2018, 01:46
|
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
|
18 мая 2018, 03:27
|
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти
|
8 мая 2018, 03:10
|
Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары
|
11 апреля 2018, 12:57
|
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
|
30 марта 2018, 02:23
|
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
|
19 марта 2018, 11:17
|
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
|
5 марта 2018, 03:30