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Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
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15 января 2019, 11:38
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Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери
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15 января 2019, 11:22
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В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные …
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15 января 2019, 10:49
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья
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14 января 2019, 12:25
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В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
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14 января 2019, 09:11