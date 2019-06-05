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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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В Самаре построят новую школу на 5-й Просеке
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5 июня 2019, 03:47
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
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5 июня 2019, 02:15
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
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4 июня 2019, 09:37
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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр
В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом …
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29 мая 2019, 07:50
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?
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25 апреля 2019, 10:17
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Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?
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24 апреля 2019, 03:40
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Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом
Стало известно, что Самарская государственная сельскохозяйственная академия стала университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил выпускник СГСХА, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.
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10 января 2019, 11:25
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак
В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально …
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17 сентября 2018, 03:06
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»
В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся …
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7 сентября 2018, 10:02
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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