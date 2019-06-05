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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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5 июня 2019, 03:50
В Самаре построят новую школу на 5-й Просеке

В Самаре построят новую школу на 5-й Просеке

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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

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В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Генетические причины обуславливают появление 10 % злокачественных опухолей. Существуют даже так называемые семейные диагнозы, при которых наличие недуга хотя бы у 1 родственника, в 40 % случаев влечет за собой заболевание другого. К таким болезням относятся: 
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Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?

Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?

Самарские больницы получат деньги из федерального бюджета. Таков один из итогов визита делегации 63-го региона в верхнюю палату российского парламента. Речь идет почти о 5 миллиардах рублей. Деньги пойдут на строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы, а также 
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Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Стало известно, что Самарская государственная сельскохозяйственная академия стала университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил выпускник СГСХА, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.
 
«Самарская государственная академия получит статус Аграрного университета! Горд за свою Alma Mater!», 
10 января 2019, 11:25
Самарский политех запатентовал свой товарный знак

Самарский политех запатентовал свой товарный знак

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально 
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия 
24 июля 2018, 06:38
В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников 

28 июня 2018, 07:00
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