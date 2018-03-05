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Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицает и говорит, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», - цитирует Ефремова 
9 марта 2018, 07:11
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Skoda Octavia протаранил арку перед входом в ресторан «Фон Вакано».  Это случилось примерно в 15:20. Иномарка, под управлением 40-летнего водителя, ехала в направлении улицы Вилоновской. Автомобилиста на «скорой» 
30 октября 2017, 09:31
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King

В ресторане быстрого питания «Burger King» внезапно скончался молодой человек, который ожидал своего заказа. Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
28-летний мужчина стоял в очереди за едой. Неожиданно он потерял сознание и упал на глазах сотрудников 

29 августа 2016, 02:40
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