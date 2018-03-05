В Самаре силовики ликвидировали подпольный покерный клуб. Он работал в ресторане в Советском районе города. В заведении силовики задержали предполагаемых организаторов клуба, его сотрудников и игроков. Изъяты покерные фишки и колоды игральных карт, а также черновые записи, сукно и электронные устройства. В операции приняли участие полицейские, сотрудники следственного комитета, а также бойцы Росгвардии из СОБР «Омега», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В областном СУ СК России возбудили уголовное дело по части второй статьи 171.2 УК РФ - «незаконные организация и проведение азартных игр». Наказание за такое преступление – до 4 лет лишения свободы.
Оперативное видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области.
|
Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
|
9 марта 2018, 09:38
|
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
|
9 марта 2018, 07:11
|
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
|
7 марта 2018, 06:09
|
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
|
8 марта 2018, 08:34
|
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
|
7 марта 2018, 04:22
|
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре
|
6 декабря 2017, 02:46
|
В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке
|
30 октября 2017, 09:31
|
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
|
24 августа 2017, 03:33
|
Молодой человек умер в очереди за едой в ресторане Burger King
|
29 августа 2016, 02:40