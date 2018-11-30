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Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах
Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на …
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30 ноября 2018, 11:49
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Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам
Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, …
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30 ноября 2018, 11:36
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В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков
В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании в Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых …
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30 ноября 2018, 11:13
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В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
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30 ноября 2018, 10:58
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Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
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30 ноября 2018, 10:43
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В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС
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28 ноября 2018, 08:58
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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09
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В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС
В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию.
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27 ноября 2018, 08:38
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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Константин Шелудяков сохранил пост руководителя УФНС по Самарской области
Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», глава федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин продлил служебный контракт с руководителем управления ФНС по Самарской области Константином Шелудяковым.
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27 марта 2014, 11:07