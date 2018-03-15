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Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре
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15 марта 2018, 09:48
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Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре
В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.
Ранее федеральный чиновник …
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14 марта 2018, 06:04
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 04:04
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре
В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.
«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации …
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14 марта 2018, 03:59
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Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
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14 марта 2018, 03:18
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре
В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что …
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14 марта 2018, 06:13
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару
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13 марта 2018, 01:32
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На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело
Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку …
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15 февраля 2018, 05:06
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Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности
16 февраля может быть отстранен от должности генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Соответствующее ходатайство уже поступило в Самарский районный суд, и его рассмотрение назначено на пятницу. Руководителя космического предприятия подозревают в превышении должностных полномочий.
Напомним, что 15 февраля …
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15 февраля 2018, 03:50
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3 миллиарда на новые станки
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" готов заплатить 2 миллиарда 980 миллионов рублей за поставку трех комплексов оборудования. Оно будет предназначено для сварки трением баков ракет-носителей "Союз". Речь идет о фрезерно-сварочных станках, оборудованных встроенной системой контроля и мониторинга работ, а также дефектоскопами. …
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31 октября 2017, 02:22