Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре В Самаре появилась первая скульптура «Волк Забивака» - этот персонаж является талисманом ЧМ-2018. Высота фигуры – 1,7 метра. Её фото появилось в соцсети.



«А вот и первый Забивака в Самаре. … В Самаре появилась первая скульптура «Волк Забивака» - этот персонаж является талисманом ЧМ-2018. Высота фигуры – 1,7 метра. Её фото появилось в соцсети.«А вот и первый Забивака в Самаре.