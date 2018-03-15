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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре

Первая скульптура Волка Забиваки установлена к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре появилась первая скульптура «Волк Забивака» - этот персонаж является талисманом ЧМ-2018. Высота фигуры – 1,7 метра. Её фото появилось в соцсети.

«А вот и первый Забивака в Самаре. 
15 марта 2018, 09:48
Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.

Ранее федеральный чиновник 

14 марта 2018, 06:04
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и 

14 марта 2018, 04:04
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации 

14 марта 2018, 03:59
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что 

14 марта 2018, 06:13
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку 
15 февраля 2018, 05:06
Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности

Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности

16 февраля может быть отстранен от должности генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Соответствующее ходатайство уже поступило в Самарский районный суд, и его рассмотрение назначено на пятницу. Руководителя космического предприятия подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, что 15 февраля 
15 февраля 2018, 03:50
3 миллиарда на новые станки

3 миллиарда на новые станки

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" готов заплатить 2 миллиарда 980 миллионов рублей за поставку трех комплексов оборудования. Оно будет предназначено для сварки трением баков ракет-носителей "Союз". Речь идет о фрезерно-сварочных станках, оборудованных встроенной системой контроля и мониторинга работ, а также дефектоскопами. 

31 октября 2017, 02:22
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