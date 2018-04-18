17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам полиции и родителям.
ПСС Самарской области настоятельно рекомендует родителям следить за детьми. Они ни в коем случае не должны выходить на тонкий лед и играть около воды. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
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