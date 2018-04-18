10
53
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.     888888                      888            888  888b    888 
 d88P  Y88b      "88b                      888            888  8888b   888 
        888       888                      888            888  88888b  888 
      .d88P       888   .d88b.   888  888  88888b.    .d88888  888Y88b 888 
  .od888P"        888  d8P  Y8b  `Y8bd8P'  888 "88b  d88" 888  888 Y88b888 
 d88P"            888  88888888    X88K    888  888  888  888  888  Y88888 
 888"             88P  Y8b.      .d8""8b.  888  888  Y88b 888  888   Y8888 
 888888888        888   "Y8888   888  888  888  888   "Y88888  888    Y888 
                .d88P                                                      
              .d88P"                                                       
             888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского 

17 апреля 2018, 04:07
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
12 апреля 2018, 08:20
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на 
2 апреля 2018, 02:43
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
В Самаре спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины 6 рыбаков

В Самаре спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины 6 рыбаков

Вчера, 19 декабря, в 15:50 на спасательную станцию ПСС поступило сообщение о том, что в акватории реки Волги в Ставропольском районе терпят бедствие люди.

Напротив поселка Луначарский, на расстоянии 3 километров от берега, оторвалась льдина от ледяного поля, на 
20 декабря 2015, 04:46
Под Тольятти откололась льдина с рыбаками

Под Тольятти откололась льдина с рыбаками

Двое рыбаков оказались вдали от берега на отколовшейся льдине в районе села Хрящевка под Тольятти. Это произошло во вторник, 7 апреля. К месту происшествия выехали спасатели. Добраться до пострадавших было сложно из-за множества плавающих льдин. Спасатели решили провести операцию с 
8 апреля 2015, 09:39
Уплывшую под Новгородом на льдине девочку нашли мертвой

Уплывшую под Новгородом на льдине девочку нашли мертвой

Трагедия произошла возле деревни Ларешниково. 8-летняя девочка вместе с братом 12 лет играла на льду реки Веронды. Внезапно лед под детьми треснул и девочка оказалась отрезана от берега. Льдину унесло.
Тело погибшего ребенка обнаружили под Новгородом.
 
 
 
19 марта 2015, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх